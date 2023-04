© iStock / Wavebreakmedia



"Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat' ich dir!" Viele richten sich nach diesem Spruch und trinken nach einem Wein kein Bier mehr. Zu Recht? Bisher konnte tatsächlich noch niemand beweisen, dass das stimmen könnte. Am Ende kommt es nur auf den Alkoholgehalt an und nicht darauf, in welcher Reihenfolge was getrunken wird.