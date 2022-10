Das sind die besten Hausmittel gegen Erkältung

© Getty Images



Kartoffelwickel

Im Gegensatz zum Quarkwickel wirken Kartoffelwickel wärmespeichernd. Den Schmerz lindern Sie genauso, sollten also angewendet werden wenn es sich um eine Erkältung ohne Fieber handelt. Zerdrücken Sie die gekochten Kartoffeln mit der Hand in einem Tuch und legen dieses mittig auf Brust oder Rücken. Rund eine Stunde kann es dauern, bis die Kartoffeln kalt werden und Sie die Anwendung beenden sollten. Danach ruhen Sie am besten im Bett und wiederholen die Prozedur erst am nächsten Tag wieder.