Die Mülltonne sollte nicht permanent draußen stehen. Das fällt auf. Den Nachbarn kann man anbieten, die Tonne mitzubenutzen, wenn sie diese im Gegenzug an die Straße stellen und wieder weg schieben. Wenn nur eine Tonne in der Straße nicht am Straßenrand steht, fällt das Kriminellen auch auf.