Mythos: Deos mit Aluminium sollte man unbedingt meiden

Lange galten Deos mit Aluminiumsalzen als schädlich für den Körper. Allerdings nehmen wir ohnehin täglich im Alltag Aluminium auf. Und inzwischen zeigen aktuellere Studien, dass die Gefahr, die von Antitranspirantien mit Aluminiumsalzen ausgeht, als unwahrscheinlich einzuschätzen ist. Schädlich sind Deos mit Aluminium allerdings für die Wäsche, die verfärben nämlich in Verbindung mit Schweiß die Textilien gelblich, was in Verbindung mit Waschmitteln nur noch schlimmer wird.