Wer vergessen hat, Bohnen oder Linsen am Vorabend einzuweichen, kann sie mit etwas Natron in eine Schüssel geben und komplett mit Wasser bedecken. Für 10 Minuten bei voller Power in die Mikrowelle stellen und danach für ca. 30 Minuten stehenlassen.