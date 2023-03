© Collage freenet.de / imago images/imagebroker / imago images / blickwinkel



Es ist das Fingertier, auch Aye-Aye genannt. Der Allesfresser lebt in Madagaskar und ist nachtaktiv. Nach einer Tragzeit von bis zu 170 Tagen bringt das Fingertier lediglich ein Jungtier zur Welt. Wie auf dem Bild zu erkennen, unterscheiden sich Jungtiere in der Regel kaum von den ausgewachsenen Fingertieren. Lediglich das Fell im Gesicht, am Bauch und an den Schultern ist deutlich heller.