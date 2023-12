Die gesamte Kollektion, inklusive zweier Rucksäcke, einer Sling Bag und einer Accessory Pouch, besteht hauptsächlich aus recyceltem Polyester, hat ein mattes, abriebfestes Obermaterial und ist PFC-frei. Diese Merkmale unterstreichen das Engagement von Chrome Industries für eine umweltfreundliche Produktion. Die vier Modelle sind in den Farben Oil Green, Natural Stone und Schwarz erhältlich und sollen zuverlässige Begleiter für jeden Aspekt des urbanen Lebens sein – sei es Freizeit, Reisen oder der Arbeitsalltag.

Im Test sticht der Ruckas Backpack mit einem Volumen von 23 Litern heraus. Mit breiten, verstellbaren Gurten und einer weichen Polsterung – auch am Rücken – bietet der Rucksack auch bei voller Beladung einen angenehmen Tragekomfort. Die aus recyceltem, Bluesign-zertifizierten Schaumstoff hergestellten Gurte und die luftigen Mesh-Einsätze sorgen für eine gute Belüftung und vermindern das Schwitzen.

Hervorzuheben ist der weit öffnende 3/4-lange Reißverschluss, der Zugang wie bei einem Koffer ermöglicht und so einen komfortablen und schnellen Zugriff auf den Innenraum erlaubt. Nebst dem großen Hauptfach bieten diverse Innen- und Außentaschen genügend Raum, um Gegenstände sicher und organisiert zu verstauen. Gepolsterte Laptopfächer nehmen Geräte bis zu 13 bzw. 15 Zoll auf, was dem Rucksack zusätzliche Punkte in Sachen Funktionalität einbringt.

Die Ruckas Sling Bag, eine vertikale Sling Box mit einem Volumen von 8 Litern, zeigt sich als ein weiteres Highlight der Kollektion. Diese lässt sich rechts oder links tragen und bietet Platz für die wichtigsten Utensilien inklusive eines gepolsterten Tabletfachs. Die Sling Bag ist somit ein idealer Begleiter für jene, die Wert auf Bewegungsfreiheit und schnellen Zugriff legen.

Die Ruckas Accessory Pouch schließlich ist ein echtes Multitalent, das Snacks, Portemonnaie, Schlüssel und Handy aufnimmt und sich wahlweise über der Schulter, crossbody oder am Gürtel tragen lässt.

Alle Modelle zeichnen sich durch ein inneres Futter in Goldgelb aus, das für Helligkeit und Übersichtlichkeit im Inneren sorgt und gleichzeitig als stilvolles Detail dient. Dezente Logos aus recyceltem Leder runden das Gesamtbild ab.

Zusammenfassung der wichtigsten Produktfeatures:

Material: 300D recycelter Dobby-Polyester, teilweise 900D für die Bodenpartie

Futter: 150D recycelter Polyester, goldgelb für Helligkeit im Innenraum

Volumen: Backpacks mit 23L und 14L, Sling mit 8L, Accessory Pouch mit 0,8L

Gewicht: 740g und 630g für die Backpacks, 360g für die Sling, 120g für die Accessory Pouch

Besondere Features: Weit öffnender Reißverschluss, gepolsterte Laptop/Tablet-Fächer, vielseitige Tragemöglichkeiten

Preise: EUR 120 (23L Backpack), EUR 100 (14L Backpack), EUR 80 (Sling), EUR 40 (Accessory Pouch)

Nachhaltigkeit: Recycelte Materialien, PFC-frei, Bluesign-zertifiziertes Schaumstoffpolster

Farben: Oil Green, Natural Stone, Schwarz

Chrome Industries bietet mit der Ruckas-Kollektion langlebige und vielseitige Taschen für den modernen Stadtmenschen, die sowohl in puncto Stil als auch in Funktionalität und Nachhaltigkeit keine Wünsche offen lassen.