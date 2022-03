Wenn sich gewaltige Eismassen an Bergrücken hinunter- und durch ganze Täler hindurchwälzen, ist das ein überwältigendes Bild. Gletscher sind gigantische Schönheiten, die man so schnell nicht vergisst.

Umso tragischer, dass das Eis weltweit schmilzt und der Klimawandel den kalten Riesen immer mehr zusetzt. Grund genug, die schönsten Gletscher des Planeten vorzustellen: Schauen Sie sich diese Naturwunder unbedingt an, solange es sie noch gibt.

Stille Riesen mit Eis-Zunge

Sie gehören zu den berauschendsten Naturphänomenen des Planeten. Weil ihre riesigen Eisflächen, die sich langsam bergab bewegen, so majestätisch wirken. Und weil sie über Millionen Jahre ganze Landschaften geprägt haben.





Am meisten fasziniert uns an Gletschern aber natürlich ihre Schönheit: Oft mehrere hundert Meter dickes Eis, das im Idealfall blau-weiß schimmert und wie eine riesige Zunge zwischen Bergen liegt oder ganze Täler füllt. Wenn man die stillen Riesen dann noch beim Kalben, also dem Abbrechen großer Eismassen in Gewässer, sieht, ist der atemberaubende Moment perfekt.

Viele Gletscher schmelzen

Gletscher sind aber nicht nur grandios anzusehen. Sie sind die wichtigsten Süßwasserspeicher der Erde. Auch deshalb ist es dramatisch, dass die Giganten vielerorts einfach wegschmelzen. Im Glacier Nationalpark der USA gab es etwa noch Ende des 19. Jahrhunderts 150 Gletscher. Heute sind gerade einmal 25 übrig geblieben. Tendenz: weiter schwindend.

In Deutschland müssen wir von Gletschern inzwischen fast gar nicht mehr reden. Vom größten Gletscher der Republik, dem Schneeferner, sind nur noch klägliche Reste übrig. Dabei bedeckte er vor 150 Jahren einmal die Zugspitze.

Eis-Schönheiten von Island bis Neuseeland

Bevor das letzte Eis schmilzt, was bei einigen Gletschern vermutlich bereits in den nächsten Jahrzehnten der Fall sein wird, sollten wir die Schönheit der königlichen Riesen also unbedingt genießen: Angefangen von den extrem blauen Eishöhlen des isländischen Vatnajökull, über den Aletschgletscher in der Schweiz, der sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, und den diversen Eis-Königen Alaskas bis hin zu den Gletscher-Brüdern Fox und Franz Josef, die in Neuseeland in den Regenwald hinunterreichen.

Hier und da gibt übrigens sogar ein wenig Hoffnung an der Gletscher-Front. So wird an einigen Orten wie dem berühmten Perito Moreno Gletscher in Patagonien das Eis zumindest (noch) nicht weniger – und der Mont Blanc Gletscher legt sogar wieder zu.

