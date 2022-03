Berühmt: An diesen deutschen Orten wurden Filme gedreht

© Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock.com



1991 schlüpfte Komikerlegende Loriot (1923-2011) in der Komödie "Pappa ante portas" in die Rolle von Heinrich Lose. Am Ende des Films ist die Seebrücke in Ahlbeck auf der Ostseeinsel Usedom zu sehen - dort findet die Familienfeier statt.