Was hier so schön schimmert, sind Meeresleuchttierchen! Wenn "Noctiluca scintillans" in Massen auftreten, entsteht des Nachts dieses Leuchten. Tagsüber kann man es an der Ostsee als rosafarbene, zähe Masse ans Ufer schwappen sehen.