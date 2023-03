Der Frühling ist da! Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht

© Sean Pavone/Shutterstock.com



In Japan dreht sich im Frühling alles um die Kirschblüte. Von Anfang März bis Mitte Mai wird "Hanami" zelebriert, was übersetzt "Blumenbetrachtung" bedeutet. Die Einheimischen setzen sich gerne unter die Bäume, essen zusammen und erfreuen sich an dem Naturschauspiel.