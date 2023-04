Deutschlandticket nutzen: Auf schönen Strecken die Heimat erkunden

© Manninx/Shutterstock.com



Wer in Hamburg wohnt und Lust auf ein wenig Insel-Feeling hat, kann sich in die Regionalbahn setzen und bis nach Westerland fahren. Die Nordseeinsel Sylt ist bis heute ein beliebtes Reiseziel und von Hamburg-Altona aus in etwas mehr als drei Stunden zu erreichen.