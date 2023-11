Die zehn beliebtesten Weihnachtsmärkte in Deutschland

© mapman/Shutterstock.com



Der Dresdner Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland. Zu festlichen Klängen gibt es Christstollen und noch viel mehr. Auf dem Dresdner Altmarkt geht es am 29. November los. An Heiligabend ist die letzte Chance für einen Besuch in diesem Jahr.