Auch in Portofino an der italienischen Riviera gibt es neue Regelungen: Halteverbotszonen und ein Selfie-Verbot sollen das Leben der Einwohner wieder erleichtern. Denn das Fischerdorf mit seinen bunten Häusern zieht jedes Jahr Hunderttausende Touristen an, die starke Verkehrsprobleme verursachen.