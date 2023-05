Kleine Dörfer, großer Ausblick: So schön ist die Côte d'Azur

© leoks/Shutterstock.com



Menton befindet sich direkt an der Côte d'Azur, also der französischen Riviera, und grenzt an Italien. Das Klima ist dort sehr mild, selbst im Winter. Schnee fällt nur selten. Deshalb fühlen sich Zitronenbäume in der Gegend besonders wohl, überall sind die Gewächse zu sehen.