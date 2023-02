Natur, Technik und Kultur: Diese deutschen Museen locken

© Copyright (c) 2017 Ritu Manoj Jethani/Shutterstock. No use without permission.



Hamburg ist die Heimatstadt des Miniatur Wunderlandes und die größte und am dichtesten bevölkerte Stadt des Modellbauprojekts, die dem Original mit viel Liebe zum Detail nachempfunden wurde. In der Hansestadt an der Elbe leben im Schnitt ca. 250 Einwohner pro Quadratmeter.