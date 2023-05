New York für Film- und Serienfans: Drehorte beliebter Produktionen

© TTstudio/Shutterstock.com



Das Empire State Building war in einigen Filmen zu sehen. Unter anderem treffen sich dort am Ende Tom Hanks und Meg Ryan bei "Schlaflos in Seattle". In den "King Kong"-Verfilmungen klettert der Affe auf das Gebäude, etwa 2005 in Peter Jacksons Version - mit Naomi Watts in der Hauptrolle.