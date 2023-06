Santé! Die zehn besten Regionen für Weinliebhaber

© Copyright (c) 2020 Logan Welsh Photography/Shutterstock. No use without permission.



Auch in Down Under wird vorzüglicher Wein hergestellt, genauer gesagt im Barossa-Tal nordöstlich von Adelaide. Berühmt sind die gehaltvollen Rotweine, die zugehörigen Weinberge können etwa vom Heißluftballon aus bewundert werden. Vielfältige Nationalparks bieten sich zur Erkundung an.