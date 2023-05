Schon gewusst? Skurrile Fakten über beliebte Sehenswürdigkeiten

© Copyright (c) 2018 xo.xo_mandy/Shutterstock. No use without permission.



Was die Freiheitsstatue mit dem Eiffelturm zu tun hat? Innerhalb der Statue befindet sich ein Eisengerüst, das der französische Ingenieur Gustav Eiffel entwarf. Wie der Name des Mannes schon vermuten lässt: Er war auch der Schöpfer und Erbauer des Eiffelturms in Paris.