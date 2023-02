UNESCO-Trail in Schottland: Auf den Spuren von Weltstätten

© Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock.com



Imposant erhebt sich die Eisenbahnbrücke Forth Bridge aus dem Wasser des Firth of Forth. Seit 1890 ist das imposante Bauwerk in Betrieb. Sie besteht vollständig aus Stahl - damals die erste ihrer Art. Heute ist sie ein Wahrzeichen Schottlands.