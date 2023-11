Vorweihnachtliche Reisetipps: Zwischen Lichtermeer und Bergluft

© TravnikovStudio/Shutterstock.com



Was die Weihnachtsbeleuchtung angeht, können aber wohl nur wenige Städte mit New York City mithalten. Hier blinkt und glitzert fast jedes Schaufenster. Das liegt auch an dem riesigen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center und an der generellen Schmück-Leidenschaft der Einwohnerinnen und Einwohner.