Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest am Khumbu-Eisfall. Diese Passage macht vielen besonders Angst.

Wer den Mount Everest besteigt, geht an Leichen vorbei - an anderen Bergsteigern, die es nicht geschafft haben und die nie geborgen wurden. Nun will ein Bergsteiger-Team eine sicherere Route zur Spitze finden.