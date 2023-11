An einer Stadtteilschule in Hamburg wurden zwei Bewaffnete gesichtet, die Polizei prüft vor Ort die Bedrohungslage.

In Hamburg Blankenese sollen sich laut Polizeiangaben zwei bewaffnete Personen in einer Schule verbarrikadiert haben. Erste Schülerinnen und Schüler würden gerade vom Gelände in Sicherheit gebracht werden, heißt es. Auf der Social Media Plattform X schrieb die Hamburger Polizei, sie gehe Hinweisen nach.

Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule #Blankenese vor.

Polizeikräfte sind bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Mehr Infos in Kürze.