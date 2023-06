Nach dem Tod von einem österreichischen Ehepaar und einer deutschen Frau in einem Haus in Österreich deutet laut Polizei alles auf eine Beziehungstat hin. "Was der Auslöser für die tödlichen Schüsse war, ist aber unklar", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sich ein etwa 50-jähriger verheirateter Berufsschullehrer schon seit einiger Zeit mit einer Frau aus Sachsen getroffen habe. Beide seien am vergangenen Samstag zu dem Haus in St. Peter am Kammersberg in der Steiermark gefahren, wo der Mann mit seiner Ehefrau lebte. Beide Frauen waren etwa 60 Jahre alt.

Am Dienstagabend wurden alle drei mit tödlichen Schussverletzungen an unterschiedlichen Stellen im Haus gefunden. "Hinweise auf einen Kampf gibt es nicht", so der Polizeisprecher weiter. Aus der Tatwaffe, einem Revolver im legalen Besitz des Lehrers, waren vier Schüsse abgegeben worden.