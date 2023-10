Ein Junge trauert neben dem Grab seines kleinen Bruders, der in der Provinz Herat im Westen Afghanistans ums Leben gekommen ist.

"Die Lage ist ziemlich hoffnungslos": Infolge der schweren Erdbeben in der afghanischen Grenzprovinz Herat mit vielen Toten fehlt es am Nötigsten - und der in Afghanistan harte Winter steht bevor.