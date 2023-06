Ein junger Fuchs hat sich in England wochenlang mit einem Stück Müll um seinen Hals herumgeplagt und ist von einer Tierschutzorganisation gerettet worden. Fotos zeigen das Junge mit einem quadratischen, braunen Müllstück um den Hals, das breiter als sein Kopf ist. Das Tier sei abgemagert und dehydriert gewesen, weil es deshalb vermutlich seit drei Wochen nicht vernünftig fressen und trinken habe können, sagte eine Sprecherin der Organisation RSPCA der Nachrichtenagentur PA. Die Situation hätte sich vermeiden lassen, hätte jemand seinen Müll einfach ordnungsgemäß entsorgt.

Gesichtet worden war der Fuchs demnach von Passanten in Acocks Green nahe Birmingham. Das Müllstück wurde entfernt, um was genau es sich dabei handelte, ließ sich nicht erkennen. Das Tier kam zur Erholung in ein Wildtierzentrum. Wann es genau entdeckt wurde, ging aus den Angaben nicht hervor.