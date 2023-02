Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat das Recht von Frauen auf gleiches Entgelt gestärkt, indem es entschied, dass Verhandlungsgeschick keine Lohnunterschiede zwischen Geschlechtern rechtfertigen kann. Dieser Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in dem eine 44-jährige Frau, die in einem Metallunternehmen im Vertrieb tätig war, schlechter bezahlt wurde als ihre männlichen Kollegen. Das Gericht sprach ihr eine Nachzahlung von 14.500 Euro und eine Entschädigung zu. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein wichtiger Schritt in Richtung Entgeltgleichheit für Frauen in Deutschland.

Das Durchschnittseinkommen der Deutschen lag 2021 bei 49.200 Euro brutto. Je nach Branche, Region und Geschlecht kann es stark variieren.

Das sind die bestbezahlten Branchen 2021:

Branche: Gastgewerbe

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 26.820 Euro Branche: Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 35.690 Euro Branche: Verkehr und Lagerei

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 41.730 Euro Branche: Baugewerbe

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 46.410 Euro Branche: Wasserversorgung

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 47.603 Euro Branche: Handel

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 50.182 Euro Branche: Sonstige Dienstleistungen

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 51.140 Euro Branche: Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 51.857 Euro Branche: Gesundheits- und Sozialwesen

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 53.084 Euro Branche: Kunst, Unterhaltung und Erholung

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 54.835 Euro Branche: Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 56.019 Euro Branche: Verarbeitendes Gewerbe

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 57.253 Euro Branche: Erziehung und Unterricht

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 58.597 Euro Branche: Grundstücks- und Wohnungswesen

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 59.907 Euro Branche: Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 68.820 Euro Branche: Energieversorgung

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 71.683 Euro Branche: Information und Kommunikation

Durchschnittliches Jahreseinkommen: 81.929 Euro Branche: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen nach Bundesländern 2021:

Mecklenburg-Vorpommern: 3.467 Euro Thüringen: 3.542 Euro Sachsen-Anhalt: 3.641 Euro Brandenburg: 3.684 Euro Sachsen: 3.711 Euro Schleswig-Holstein: 4.084 Euro Saarland: 4.092 Euro Niedersachsen: 4.234 Rheinland-Pfalz: 4.328 Euro Bremen: 4.538 Euro Nordrhein-Westfalen: 4.547 Euro Berlin: 4.662 Euro Bayern: 4.804 Euro Baden-Württemberg: 4.815 Euro Hessen: 5.016 Euro Hamburg: 5.209 Euro

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle in Deutschland im Jahr 2022 bei 18 %, wobei Frauen im Durchschnitt 20,05 € pro Stunde verdienten, Männer dagegen 24,36 € pro Stunde. Dies ist ein Rückgang gegenüber 23 % im Jahr 2006. Das Gleichstellungsgesetz, das Entgelttransparenzgesetz und das Grundgesetz verbieten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und gewährleisten gleichen Lohn für gleiche Arbeit.