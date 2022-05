Das SEK in Leipzig hat einen jungen Mann festgenommen, der möglicherweise einen Amoklauf geplant hat. (Symbolbild)

Die Polizei in Leipzig hat einen 21-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, einen Amoklauf geplant zu haben. Der Hinweis auf die mögliche Gewalttat in einer Schule kam via Snapchat.