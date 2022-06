Die Menschen in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und sehr hohe Temperaturen, aber auch vereinzelte Gewitter einstellen. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst ( DWD) für diesen Freitag beispielsweise für die Südhälfte des Landes bis zu 32 Grad.

Im Norden bleibt es etwas kühler mit maximal 26 Grad, und am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt regnen. Auch am Alpenrand können zum Abend Schauer auftreten.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 Grad im Ruhrgebiet und 10 Grad im Bayerischen Wald. Tagsüber können im Norden weiter Wolken durchziehen, die Wetterexperten erwarten jedoch kaum Regen. In der Mitte und im Süden Deutschlands startet der Samstag sonnig.

Bis zu 38 Grad im Westen

Im Verlauf des Tages sind dann im Nordwesten und Westen vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad an der See. Im restlichen Land wird es heiß mit bis zu 35 Grad, im Westen können es örtlich auch mal 38 Grad werden.

In der Nacht zum Sonntag müssen sich die Menschen vor allem im Westen und Nordwesten nach Angaben des DWD noch auf Gewitter mit Starkregen einstellen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 Grad am Oberrhein und 13 Grad an der Nordsee.

Am Sonntagmorgen zeigt sich dann vielerorts die Sonne, später rechnen die Wetterexperten im Westen, in der Mitte und im Südwesten sowie an den Alpen vermehrt mit Wolken und Gewittern. Die Höchstwerte liegen demnach im Norden und Nordwesten bei 19 bis 24 Grad, ansonsten zwischen 26 bis 34 Grad.