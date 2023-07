Ein Mann, der sich mit Handschellen an das Tor des Buckingham-Palasts in London gekettet hatte, ist von der Polizei festgenommen worden. Grund sei der Verdacht auf Besitz einer Angriffswaffe gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Metropolitan Police. Er sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus und dann in Gewahrsam gebracht worden, so die Mitteilung weiter.

Der Mann hatte sich am Donnerstagabend an das Tor des Schlosses gekettet. Als sich ihm Beamte näherten, habe er damit gedroht, sich selbst Schaden zuzufügen, hieß es in einer ersten Polizeimitteilung. Die Festnahme soll in den frühen Morgenstunden am Freitag stattgefunden haben. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Zu seinen möglichen Beweggründen teilte die Polizei zunächst nichts mit.

Der Buckingham-Palast ist die offizielle Residenz von König Charles III. (74) und seiner Frau Königin Camilla (75) in der britischen Hauptstadt. Das Königspaar befand sich am Donnerstag jedoch noch auf einer Reise in Schottland.