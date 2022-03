Zwei Angestellte der Stoneman Douglas High School bei ihrer Rückkehr zur Arbeit am 24. Februar 2018. Den überlebenden Opfern und Angehörigen des Massakers ist nun eine Millionen-Entschädigung von der US-Regierung zugesprochen worden.

© Mike Stocker/Sun Sentinel via Zuma/dpa

2018 tötete ein junger Schütze 17 Menschen in einer High School in Florida. Nun zahlt die US-Regierung eine Millionen-Entschädigung an Opfer und Angehörige - eine Schuldanerkenntnis sei dies nicht.