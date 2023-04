Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann leiht seinen Namen einer neuen Wespenart. Am Donnerstag sollte "Aphanogmus kretschmanni" im Beisein des Regierungschefs (Grüne) im Naturkundemuseum Stuttgart vorgestellt werden. "Ich finde super, dass er sich für den Naturschutz und die Biodiversität einsetzt", sagte Marina Moser, Wespenentdeckerin und Doktorandin am Naturkundemuseum, der Deutschen Presse-Agentur. Die Wespenart sei zudem wie der Regierungschef "ein wichtiger Baden-Württemberger". Die Wespe sei in Tübingen gefunden und in Stuttgart erforscht worden. Am Donnerstag soll Kretschmann ein Modell der neuen Wespenart überreicht werden.