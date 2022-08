Der österreichische Segler Norbert Sedlacek hat auch seinen vierten Versuch für eine nachhaltige Nonstop-Weltumseglung abgebrochen.

Er sei mit einem unbekannten Objekt im Meer zusammengestoßen, teilte sein Team mit. Dabei sei die Ruderbefestigung gebrochen, ohne die er nicht mehr richtig steuern könne. Der 60-jährige frühere Straßenbahnfahrer werde deshalb nach Les Sables-d'Olonne rund 100 Kilometer nordwestlich von La Rochelle an der französischen Atlantikküste zurückkehren. Dort war er am Montag aufgebrochen.

Sedlacek war in einem komplett aus recycelbaren Materialien bestehendem Boot gestartet. Er wollte nonstop und alleine, ohne Begleitboot, über alle Ozeane, einschließlich Nord- und Südpolarmeer in rund 200 Tagen rund 34,000 Seemeilen zurücklegen. Es wäre das erste Mal gewesen, dass ein Segler so eine Route bewältigt.

Sein vorheriger Versuch war 2021 bei Island wegen Problemen mit der Stromversorgung gescheitert. 2019 musste er umkehren, weil südwestlich von Irland im Sturm ein Segel gerissen war. Auch 2018 hatten technische Gründe ihn nach drei Tagen zum Aufgeben gezwungen.