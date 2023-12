Die Polizei in NRW konnte einen flüchtenden LKW-Fahrer erst mit einer Nagelkette stoppen (Symbolbild).

Die Odyssee beginnt am Freitagabend in Belgien, als ein LKW-Fahrer sich einer Kontrolle entzieht und in die Niederlande flüchtet. Weiter geht es nach Deutschland, wo Fahrer und LKW schließlich festgesetzt werden können.