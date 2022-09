Die Polizei hat sich mit dem Auftakt des 175. Cannstatter Volksfestes in Stuttgart zufrieden gezeigt. "Da war alles in Ordnung, alles unauffällig", sagte eine Sprecherin am Samstag. Größere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Die Veranstalter sprachen von einem "schönen Auftakt". Eine ausführliche Bilanz des ersten Wochenendes soll es am Sonntag geben.

Am Freitag war der Wasen, eines der größten Volksfeste der Welt, mit einem Fass-Anstich eröffnet worden. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper ( CDU) brauchte in einem nicht übermäßig gefüllten Festzelt zwei Schläge.

Nachdem das Fest zweimal wegen Corona ausgefallen war, werden nun bis zum 9. Oktober rund 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Sonntag steht ein Volksfestumzug mit 4000 Teilnehmern und Zehntausenden Schaulustigen auf dem Programm.