Zollfahnder haben in den vergangenen Monaten die bislang größte in Deutschland gefundene Menge der Droge Captagon sichergestellt. Insgesamt seien 461 Kilogramm Tabletten im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar gefunden worden, teilten die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mit. Das entspricht rund 59 Millionen Euro.

Vier syrische Staatsangehörige im Alter von 33 bis 45 Jahren seien in Untersuchungshaft.

Zuerst hatten die Sender BR, MDR, SWR und RBB, die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die Mediengruppe Bayern über entsprechende gemeinsame Recherchen berichtet.