Für ihre Mitwirkung an den Trauerfeiern für Queen Elizabeth II. erhalten die Sargträger royale Ehren. König Charles III. verleiht den acht Soldaten der Gardedivision Grenadier Guards, die den Sarg der Königin in London getragen hatten, die Royal Victorian Medal, wie der Palast heute mitteilte.

Die Medaille ist eine Auszeichnung für persönliche Dienste an der Royal Family. Auch die acht Träger, die in der schottischen Hauptstadt Edinburgh für den Sarg der Queen verantwortlich waren, erhalten die Medaille. Zudem werden zahlreiche weitere royale Helfer ausgezeichnet, die an den Feierlichkeiten beteiligt waren.

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Während der tagelangen Staatstrauer wurde ihr geschlossener Sarg zuerst nach Edinburgh gebracht und dort in der St-Giles-Kathedrale aufgebahrt. Anschließend konnten Trauernde der Queen in der Westminster Hall des Parlaments in London die letzte Ehre erweisen. Das Staatsbegräbnis fand dann in der Westminster Abbey statt.

Charles geht damit auf Forderungen ein

Schon damals waren Forderungen laut geworden, die Sargträger zu ehren. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer und emotional herausfordernd es gewesen sein muss, nur einmal den Sarg Ihrer verstorbenen Majestät zu tragen", sagte der konservative Abgeordnete Tom Hunt. "Vor Milliarden Zuschauern haben sie Ihre verstorbene Majestät und das Land stolz gemacht."

Die Schneiderin der Queen, Angela Kelly, die als eine ihrer engsten Vertrauten galt, sowie ihr Page Paul Whybrew, ihr Pferdepfleger Terence Pendry und ihre Hofdamen Philippa de Pass und Jennifer Gordon Lennox erhielten die Ehrentitel "Commander of the Royal Victorian Order". Auch die Piloten, die den Sarg der Queen von Edinburgh nach London flogen, wurden ausgezeichnet.