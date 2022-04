Ein Feuerwehrmann steht vor einem stark beschädigten Auto und Haus in Andover im Gebiet Kansas, nachdem ein Tornado durch das Gebiet östlich von Wichita gezogen ist.

In den USA haben Stürme in den Bundesstaaten Kansas und Nebraska eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. In den Sozialen Netzwerken teilten viele Nutzer und Nutzerinnen Fotos und Videos von Tornados.