Sowohl im Stadion als auch an vielen anderen Orten im Alltag ist sexualisierte Gewalt immer noch ein großes Problem. Dabei sind nicht nur Frauen betroffen, sondern häufig auch Männer. Andrea Frewer von der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Leverkusen zufolge haben demnach fünf Prozent der Frauen bereits sexualisierte Gewalt, ganze 60 Prozent schon sexuelle Belästigungen erlebt.

Projekt „Luisa“ soll helfen

Mit dem Codewort „Luisa“ sollen Betroffene nun eine Möglichkeit bekommen, schnell und unkompliziert Hilfe zu erhalten. Während das Projekt bereits seit einiger Zeit in diversen Gaststätten und Kneipen bekannt ist, schließt sich nun auch Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen an.

So können sich Personen, die sich in einer entsprechenden Lage befinden, ab sofort mit dem Wort „Luisa“ an die Stadion-Mitarbeiter in Leverkusen wenden. Diese schreiten dann umgehend ein, etwa indem Sie Gespräche führen, sichere Ruckzugsräume anbieten oder die Opfer aus einer unangenehmen Situation begleiten. Eine Ermittlung oder Bestrafung der Täter würde nach dem Helfen der Betroffenen im Anschluss ebenfalls erfolgen.

Was kann ich selbst tun, wenn ich oder jemand in meinem Umfeld belästigt wird?