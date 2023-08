Das Technische Hilfswerk ( THW) schickt ein weiteres Team in die slowenischen Überschwemmungsgebiete. Fachkräfte für Brückenbau sind von Freising aus gestartet.

Sie haben Material für eine 30 Meter lange Behelfsbrücke dabei, die sie in dem Ort Prevalje errichten wollen. Die Brücke vom Typ Bailey besteht laut THW aus vorgefertigten tonnenschweren Teilen aus Holz oder Stahl, die im Baukastensystem miteinander verschraubt werden.

Das THW ist schon seit Montag in Slowenien im Einsatz. Neben einem Vorausteam starteten aus Bayern bereits zwei Konvois mit schwerem Räumgerät, darunter ein Kettenbagger und ein Schreitbagger. Damit sollen zunächst Trümmer beiseite geräumt und Straßen frei gemacht werden.

42 Helfer unterwegs

Derzeit sind 32 THW-Kräfte in dem Land, der neue Trupp umfasst 42 Helfer, wie eine Sprecherin der Hilfsorganisation berichtete.

Insgesamt will das THW zwei Brücken in das von Unwettern schwer betroffene Land bringen. Das Material der zweiten Brücke soll in einem weiteren Transport angeliefert werden.

Die Hilfsorganisation reagiert mit ihren Entsendungen auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung. Überschwemmungen und Erdrutsche hatten in dem Land enorme Schäden angerichtet. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Brücken wurden weggerissen.