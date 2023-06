In der pakistanischen Provinz Punjab sind bei Gewitter und schweren Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden verletzt, wie die Nationale Katastrophenbehörde vor Ort am Montag meldete. Laut einem Sprecher waren unter den Toten mehrere Feldarbeiter, die durch Blitze getroffen wurden.

Nach einer Hitzewelle in der vergangenen Woche, bei der in einigen Teilen des Landes Temperaturen von bis zu 50 Grad gemessen wurden, erlebt Pakistan nun die ersten Monsun-Regenfälle. Klimaschutzministerin Sherry Rehman hatte in dem Zusammenhang bereits am Samstag in den sozialen Medien vor Fluten und damit verbundenen Erdrutschen in mehreren Provinzen gewarnt.

Dieses Jahr erwarten Meteorologen in dem südasiatischen Land jedoch einen Monsun mit einem Niederschlag unter der durchschnittlichen Menge. Im vergangenen Jahr erlebte Pakistan Rekordfluten, die zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser setzten und nach offiziellen Angaben mehr als 1700 Menschen das Leben kosteten.