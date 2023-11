Bei einem schweren Autounfall, bei dem eine 15-Jährige am Steuer des Wagens saß, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die 15-Jährige ist am Samstagnachmittag in einer leichten Linkskurve in Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Baum auf das Dach des voll besetzten Autos gestürzt. Die Feuerwehr habe die Fahrzeuginsassen befreien müssen.

Ein 17- und ein 21-jähriger Fahrzeuginsasse seien noch an der Unfallstelle zwischen den Ortschaften Wendgräben und Zeppernick gestorben. Die übrigen drei Personen im Auto im Alter von 15, 17 und 18 Jahren seien mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Warum die 15-Jährige das Auto fuhr ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch Teil der Ermittlungen.