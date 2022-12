Während der Anklageverlesung hält sich die 49-jährige Ärztin auf der Anklagebank die Ohren zu. Was die anderen Anwesenden im Saal des Landgerichts Hamburg zu hören bekommen, klingt wie aus einem Thriller: Um ihren ehemaligen Lebensgefährten töten zu lassen, habe die Angeklagte Anfang 2022 gemeinsam mit ihrem Ehemann versucht, im Darknet einen Auftragskiller anzuheuern, trug Oberstaatsanwältin Stefanie Dittrich vor. Motiv soll ein Streit ums Sorgerecht für die gemeinsame Tochter gewesen sein.

Die Angeklagte ist eine ehemalige Schönheitschirurgin, ihr Ehemann Unternehmer. Den Mordauftrag - nebst Foto und Anschrift des Ex - posteten sie demnach auf einer Plattform im Darknet und zahlten dafür auch 15.000 Dollar in Bitcoin auf ein vermeintliches Treuhandkonto. Als nichts passierte, hätten die beiden Angeklagten über einen aktiven User der Website weiter versucht, die Tötung des Mannes zu erreichen - und sogar noch versucht, die Dringlichkeit des Auftrags mit der Behauptung zu untermauern, dass es um Kindesmissbrauch gehe, so die Staatsanwältin weiter.

Warum haben Ärzte einen so guten Ruf?

Ihre Erfolge laufen herum und erzählen davon.

Ihre Misserfolge werden vergraben.

Arzt: "Rauchen Sie?"

Patient: "Nein."

Arzt: "Trinken Sie?"

Patient: "Nein."

Arzt: "Feiern Sie viel?"

Patient: "Nein."

Arzt: "Haben Sie viele Frauen?"

Patient: "Nein."

Arzt: "Und wieso wollen Sie eigentlich 100 Jahre alt werden?"

Arzt: "Behalten Sie es in jeden Fall im Auge!"

Am nächsten Tag kommt der Mann mit seiner fast tauben Frau zurück. Nachdem der Arzt auch ihr einen Wurm in den Gehörgang gesetzt hat, taucht der nicht wieder auf. Der Arzt nimmt den Mann beiseite und flüstert: "Es tut mir leid, aber ich fürchte ihre Frau hat einen Vogel."

Patient: "Kann ich nicht einfach mehr trinken und wir gucken, ob es schlimmer geworden ist?"

Patient: "Wie kann es sein, dass ich dann zwei gesunde Kinder habe?"

Arzt: "Wie alt sind die beiden denn?"

Patient: "Also, Pinoccio ist sechs und der kleine Terminator ist drei."

Arzt: "Was ist passiert?"

Patient: "Zuerst habe ich es mit der rechten Hand probiert, dann mit der linken. Als das nichts nützte, habe ich meine Frau um Hilfe gebeten. Die hat es mit den Händen und mit dem Mund probiert. Nachdem auch das nichts half, haben wir noch bei den Nachbarn geklingelt. Die haben es abwechselnd probiert. Sogar zwischen den Knien. Hat alles nichts genützt"

Arzt: "...Ihre Nachbarn?"

Patient: "Ja, auch die haben das Glas nicht aufbekommen."

Arzt: "Ins Leichenschauhaus."

Patient: "Aber ich bin doch noch gar nicht tot!"

Arzt: "Wir sind ja auch noch nicht dort."

Patient: "Endlich versteht mich jemand!"

Arzt: "Also jetzt übertreibt er es!"

Arzt: "Also jetzt übertreibt er es!" Patient: "Ist es eine seltene Krankenheit, die ich habe?"

Arzt: "Nein! Die Friedhöfe sind voll davon."

Patient: "Herr Doktor, ich verstehe gar nichts."

Oberarzt: "An ihrer Stelle würde ich mich langsam mal mit toten Sprachen vertraut machen."

Als ein Zahnarzt gerade bei seinem Patienten zu bohren anfangen will, zuckt er plötzlich zusammen.

Arzt: "Kann es sein, dass Sie Ihre Hand an meinen Hoden haben?"

Patient: "Ja, Herr Doktor! Wir wollen uns doch gegenseitig nicht weh tun, oder?"

Patient: "Ich übe ja auch Tag und Nacht!"

Patient: "Das kann nicht sein! Mein rechtes Bein ist schließlich genauso alt und schmerzt nicht."

Ehemann: "Mir auch nicht, aber es wird ja hoffentlich nicht mehr lange dauern, oder?"

Arzt: "Klarer Fall! Ihr Finger ist gebrochen."

Patient: "Und das hilft?"

Arzt: "Nein, aber zumindest können Sie sich schon mal an feuchte Erde gewöhnen."

Arzt: "Vielleicht sollten Sie es mal ohne Löffel in der Tasse probieren!"

Patient: "Super! Bin ich dann wirklich wieder ganz gesund?"

Arzt: "Nein, aber Sie haben mein neues Haus mit Pool ganz allein finanziert."

Arzt: "Was soll Ihnen fehlen? Sie haben doch alles?"

Patient: "Mein Rheuma auch."

1.) "Es tut nicht weh."

2.) "Es dauert nicht lange."

3.) "Ich komme gleich wieder."

4.) "Ich mache das schließlich nicht zum ersten Mal."

Patient: "Das kann nicht sein! Sie wollen Augenärztin sein? Ihr Diplom an der Wand sieht wie eine Fälschung aus!"

Ärztin: "Das ist die Tafel für den Sehtest..!"

Arzt: " Tja, das geht mir genauso!"

Patient: "Öfter, das letzte Mal waren es 10 Monate."

Arzt: "Ja, aber das ist doch sehr gut!"

Patient: "Aber ich stehe erst um halb 8 auf...!"

Eine feuchte Nase.

Patient: "Ist es so schlimm?"

Arzt: "Nein, aber aber morgen wäre es von selbst weggegangen."

Patient: "Die gute Nachricht."

Arzt: "Sie haben noch zwei Tage zu leben."

Patient: "Oh Gott - und die Schlechte?"

Arzt: "Ich versuche Sie seit vorgestern zu erreichen."

Arzt: "Ich habe diese Operation bestimmt schon über 30 Mal durchgeführt."

Patient: "Da bin ich aber beruhigt."

Arzt: "Genau! Irgendwann muss es ja gelingen."

Patientin: "Wieso das denn?"

Gynäkologe: "Weil ich Sie so nicht untersuchen kann!"

Arzt: "Ein klarer Fall von schwerem Drogenmissbrauch."

Frau: "Mein Mann hat Drogen genommen?"

Arzt: "Nein, aber ich."

Patient: "Eine leere Garage."

Arzt: "Das interessiert mich nicht! Was fehlt Ihnen?"

Patient: "Ein Auto!"

Patient: "Wenn Sie mich so fragen, hätte ich lieber einen Drink."

Arzt: "Hoch?"

Patientin: "Nein, bloß ein paar Treppen."

Schwester: "Auf Zimmer 319 bis 321."

Patient: "Wusste ich es doch! Meine Frau sagt immer mir fehle gar nichts!"

Patient: "Danke! Kochen Sie auch so gerne Herr Doktor?"

FBI gibt deutschen Ermittlern Tipp

Schließlich sei den Angeklagten im April vom Administrator der Website mitgeteilt worden, dass es sich um eine Betrugsmasche handele. Und: dass das Geld weg sei und es keine Auftragsmörder gebe. Auf die Schliche kamen die deutschen Ermittlungsbehörden dem Ehepaar den Angaben zufolge durch einen Tipp des FBI, das die Auftragskiller-Vermittlung im Darknet offenbar beobachtet hatte.

Die Anwältin der Medizinerin machte nach der Anklage-Verlesung psychische Probleme ihrer Mandantin geltend: Die 49-Jährige sei nicht in der Lage "zuzuhören und wahrzunehmen", sagte Gabriele Heinecke mit Blick auf die neben ihr sitzende Frau, die erst nach einer kurzen Prozessunterbrechung aufhörte, sich die Ohren zuzuhalten.

"Die Frau, die hier sitzt, ist aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr die Frau, die früher erfolgreich eine Praxis für Schönheitschirurgie betrieben hat, und auch nicht mehr die Frau, die Ende 2021 in einer persönlichen Ausnahmesituation" gehandelt habe. Zugleich bemängelte die Verteidigerin, dass noch kein Vorgutachten über den psychischen Zustand ihrer Mandantin vorliege. Auch der angeklagte Ehemann äußerte sich nicht.