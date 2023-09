In "Weinland-Pfalz" fiel die Namensfindung für zehn Welpen wohl nicht schwer, nachdem ein Winzer unlängst eine hochträchtige Hündin in einem Weinberg in der Pfalz entdeckt hatte. Als der Nachwuchs geboren war, wurde er komplett nach Weinsorten benannt - die Kleinen heißen nun Chardonnay, Domina, Dornfelder, Kerner, Merlot, Regent, Riesling, Rivana, Silvana und Syrah.

"Wir versuchen immer, mit den Namen einen Bezug zur Geschichte herzustellen", sagte Simone Jurijiw, die Vorsitzende vom Tierschutzverein Frankenthal, der in der rheinland-pfälzischen Stadt ein Tierheim betreibt. Dort ist Kangal-Mama Mira mit ihrem Rudel seit der Entdeckung untergebracht. Wer die Hündin möglicherweise in dem Weinberg einfach ausgesetzt hat, ist nicht bekannt.

Interessenten für die Welpen gebe es einige, sagte Jurijiw. Zunächst wolle das Tierheim aber die weitere Entwicklung der Hunde abwarten.