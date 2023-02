Im Rahmen des Projekts "Coiffeurs Justes" sammelt Friseur Thierry Gras aus Frankreich in einer alten Scheune tonnenweise abgeschnittener Haare, die er dort zu Haarfiltern verarbeitet. Gemeinsam mit vier Langzeitarbeitslosen stellt er aus dem Haarabfall verschiedene Haarfilterwürste her, die Öl und sonstige Verunreinigung in den Gewässern aufsaugen können. So kann ein Kilogramm Haare ungefähr acht Liter Öl aufsaugen.

Das können Sie für den Schutz der Meere tun:

Vermeiden Sie Plastik:

Nutzen Sie wiederverwendbare Taschen und Flaschen. Vermeiden Sie Plastiktüten oder verwenden Sie diese mehrmals. Plastik überdauert mehrere Jahre und macht schon heute einen Großteil der Verschmutzung unserer Umwelt aus. Überlegen Sie sich, ob Sie Plastikprodukte wie Strohhalme, Besteck und Teller wirklich brauchen. Entscheiden Sie sich stattdessen für umweltfreundliche Alternativen, wie Strohhalme aus Papier oder Edelstahl.

Ensorgen und Recyclen Sie Abfälle:

Entsorgen Sie Ihre Abfälle ordnungsgemäß, insbesondere in Küstennähe. Diese könnten ansonsten ins Meer gelangen und gefährlich für Tiere und Umwelt werden. Recyclen Sie Ihre Abfälle, wann auch immer es geht.

Verwenden Sie umweltfreundliche Kosmetikprodukte:

Verwenden Sie nur Kosmetikprodukte, die keine schädlichen Chemikalien enthalten. Das gilt auch für Sonnencreme, denn die darin enthaltenen UV-Filter schaden den Korallen im Meer. Die beiden UV-Filter Oxybenzon (Benzophenone-3) und Octinoxat (Ehylhexyl Methoxycinnamate) können in größeren Mengen sogar zum Absterben von Korallenriffen führen und sind deshalb auf Hawaii bereits verboten. Nutzen Sie daher Sonnencremes, die auf diese Stoffe verzichten.

Unterstützen Sie Organisationen:

Tätigen Sie Spenden an Organisationen, die sich für den Schutz der Meere einsetzen oder engagieren Sie sich selbst freiwillig in einer dieser Organisationen. Das musst nicht zwangsläufig finanziell sein. Viele Organisationen sammeln gemeinsam Abfälle ein oder setzen sich dafür ein, über die Umweltverschmutzung aufzuklären.

Informieren und sensibilisieren Sie andere:

Erklären Sie anderen, warum es wichtig ist, sich für den Schutz der Meere einzusetzen. Wenn Sie z.B. sehen, dass jemand seinen Müll ins Wasser wirft, machen Sie ihn darauf aufmerksam.

Nun auch in Deutschland

Auch Friseur Emidio Gaudioso aus Deutschland hat eine Organisation gegründet, die Haarmüll sinnvoll einsetzen will. Unter dem Titel "Hair Help the Oceans" verarbeitet der Friseur aus Bückeburg die an ihn geschickten Haare nun ebenfalls zu Haarfiltern, die Verschmutzungen aufsaugen sollen. Die Haarwürste können somit Substanzen wie Öle, Treibstoffreste und Sonnenmilch aus dem Wasser filtern und somit die Umwelt reinigen.