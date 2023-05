An der Stelle, wo das Haus der türkischen Familie Genc stand, erinnert heute eine Gedenktafel an die Opfer des Brandanschlags.

1993 zünden Rechtsradikale in Solingen ein Wohnhaus an. Fünf türkische Mädchen und Frauen sterben. Zum Jahrestag kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine Gedenkveranstaltung in die Stadt.