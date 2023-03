1,5 Millionen Menschen aus der türkischen Erdbebenregion leben derzeit in Zelten - Zehntausende weitere in Containern und Hotels.

Sie leben in Zelten, Containern und Hotels - weil ihr Wohnsitz durch das Beben am 6. Februar zerstört wurde. An der Wahlurne könnte das für Millionen Türken zu Problemen führen. Erdogan will gegensteuern.