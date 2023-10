Ein ukrainischer Soldat im Einsatz in der Nähe der umkämpften Stadt Awdijiwka.

Russlands Militär greift massiv die umkämpfte Stadt Awdijiwka in der Region Donezk an. Kiew will alle "Attacken des Feindes" abgewehrt haben. Unabhängig lassen sich diese Berichte nicht prüfen.