Papst Franziskus ist zum Auftakt seines Auslandsbesuchs in Portugal anlässlich des Weltjugendtages der katholischen Kirche (WJT) in Lissabon angekommen. Eine Sondermaschine landete am Mittwochvormittag in der portugiesischen Hauptstadt. Angesichts des WJT sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Flugzeug, er werde nach dem Fest "verjüngt" zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Nach seiner Ankunft hat sich Franziskus mit dem portugiesischen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zur offiziellen Willkommenszeremonie im Amtssitz Palácio Nacional de Belém getroffen. Der Pontifex überreichte Rebelo de Sousa sein Gastgeschenk und sie unterhielten sich.

In seinem Eintrag in das portugiesische Ehrenbuch hob Franziskus insbesondere den Charakter Lissabons als Stadt der Begegnung hervor. "Als Pilger der Hoffnung in Portugal bete und hoffe ich, dass dieses Land mit seinem jungen Herzen sich weiterhin nach Horizonten der Brüderlichkeit ausstreckt." Er hoffe, dass Lissabon Wege aufzeigen wird, "wie wir uns gemeinsam den großen Fragen und Problemen Europas und der Welt stellen können".

Im Vordergrund seines Besuchs steht der Weltjugendtag. Es ist der vierte für Franziskus. Zuvor nahm er in Rio de Janeiro (2013), Krakau (2016) und Panama (2019) teil. Zu den Höhepunkten des Besuchs zählen die Begegnung mit kranken Jugendlichen im Wallfahrtsort Fátima, wo er voraussichtlich für den Frieden beten wird, das Abendgebet am Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag.