Jürgen Köpper (CDU) wählt im Wahllokal in der Meng-Hämm-Arena für die Stichwahl des Landrats im Landkreis Sonneberg. Der AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann tritt in der Stichwahl gegen Jürgen Köpper (CDU) an.